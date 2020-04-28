В Израиле заявили, что спор по Александровскому подворью не вредит отношениям с Россией

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Вопрос о принадлежности Александровского подворья в Старом городе Иерусалима не повлияет на российско-израильские отношения, они крепче подобных вызовов. Об этом заявил во вторник временный поверенный Израиля в РФ Эли Белоцерковский на онлайн-брифинге, организованном Единым информационным центром еврейских организаций России.

"Что касается Александровского подворья, это дело действительно находится в суде. Но я хочу сказать, что наши отношения, отношения между Израилем и Россией, очень крепкие, проводится диалог на всех уровнях, так что я уверен, что с любыми вызовами, которые стоят перед нами, мы сможем справиться", - сказал он.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. На его территории находятся Порог Судных Врат и домовая церковь Святого Александра Невского. Земля под его строительство была приобретена Александром II в 1859 году, комплекс зданий был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.

23 января министр по вопросам защиты окружающей среды Израиля, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеев Элькин проинформировал, что еврейское государство в ответ на просьбу России начало юридический процесс регистрации Александровского подворья на имя РФ. Во вторник, 7 апреля, израильская газета The Marker сообщила, что Окружной суд Иерусалима временно приостановил регистрацию до завершения рассмотрения иска со стороны незаконно занимающей подворье структуры. Как сообщили позже в МИД РФ, Россия в ближайшее время представит в суд отзыв на иск.