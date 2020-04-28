Израиль намерен участвовать в торжествах ко Дню Победы в Москве на самом высоком уровне

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Израиль будет участвовать в торжествах в Москве, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на самом высоком уровне. Об этом заявил во вторник временный поверенный Израиля в РФ Эли Белоцерковский на онлайн-брифинге, организованном Единым информационным центром еврейских организаций России.

Как отметил дипломат, высокое представительство Израиля на праздновании Дня Победы уже стало традицией.

"В нашей стране это тоже важный день, официальный праздник, - обратил внимание Белоцерковский. - Уверен, как только дата [проведения парада] будет определена, от нас будет запланирована делегация на самом высоком уровне".

6 апреля президент России Владимир Путин в связи с ситуацией с распространением коронавируса поручил отложить все массовые мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Победы, в том числе парад на Красной площади и шествие "Бессмертный полк". При этом глава государства заверил, что все эти торжества состоятся в 2020 году.

На уровне экспертов высказывается мнение, что мероприятия в качестве одного из вариантов могут быть перенесены на 3 сентября.