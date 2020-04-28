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Власти Южной Кореи утверждают, что знают о месте пребывания Ким Чен Ына

Американскую сторону должны были уведомить, отметил глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва

ТАСС, 28 апреля. Южнокорейские власти обладают информацией о месте пребывания председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Об этом во вторник заявил министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль на заседании парламента.

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"Правительство знает о местонахождении Ким Чен Ына", - цитирует министра агентство Bloomberg. При этом дальнейших комментариев от главы ведомства не последовало.

В свою очередь, министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, отвечая на вопрос о предоставлении сведений о месте пребывания Ким Чен Ына властям США, заявила, что "американскую сторону должны были уведомить", так как страны находятся в постоянном контакте.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что в курсе состояния здоровья Ким Чен Ына, однако отказался раскрывать какие-либо детали на этот счет.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики.

Теги
СШАКНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнКим Ир СенТрамп, Дональд
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