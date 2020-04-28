{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сербия и США ожидают укрепления экономического сотрудничества

В Белграде рассчитывают на вклад американских компаний в восстановление экономики, отметил президент республики Александар Вучич

БЕЛГРАД, 28 апреля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обсудил с послом США в Белграде Энтони Годфри развитие экономического сотрудничества между странами. Об этом сообщила во вторник пресс-служба сербского лидера.

На эту тему
Пандемия "маскирует" циклический кризис мировой экономики

"Президент Вучич ознакомил посла Годфри с пакетом мер по восстановлению сербской экономики после пандемии, подчеркнув, что рассчитывает на вклад американских компаний, которые уже работают на сербском рынке, а еще больше - на будущие инвестиции США. Двое собеседников выразили ожидание, что будет укрепляться экономическое сотрудничество между странами, а также сотрудничество в других областях, которые находятся в сфере обоюдных интересов и о которых говорилось во время посещения президентом Вучичем США в марте этого года", - говорится в сообщении. В то же время в документе не уточняется, о каких именно мартовских договоренностях идет речь.

"Друзья, каковыми являются Сербия и США, опираются друг на друга и в тяжелые времена, каким является период пандемии", - заключили собеседники.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитие связей с ЕС и США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе: Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией.

Теги
СШАРоссияКитайСербияВучич, Александар
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Израиль не собирается отменять безвизовый режим для России после пандемии
Безвизовый режим для туристов между двумя странами действует с 2008 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС