Сербия и США ожидают укрепления экономического сотрудничества

"Президент Вучич ознакомил посла Годфри с пакетом мер по восстановлению сербской экономики после пандемии, подчеркнув, что рассчитывает на вклад американских компаний, которые уже работают на сербском рынке, а еще больше - на будущие инвестиции США. Двое собеседников выразили ожидание, что будет укрепляться экономическое сотрудничество между странами, а также сотрудничество в других областях, которые находятся в сфере обоюдных интересов и о которых говорилось во время посещения президентом Вучичем США в марте этого года", - говорится в сообщении. В то же время в документе не уточняется, о каких именно мартовских договоренностях идет речь.

"Друзья, каковыми являются Сербия и США, опираются друг на друга и в тяжелые времена, каким является период пандемии", - заключили собеседники.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитие связей с ЕС и США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе: Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией.