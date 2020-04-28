СМИ: кабмин Украины отозвал назначение Саакашвили вице-премьером

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление на назначение экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Об этом сообщило во вторник издание "Цензор.нет".

"Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим "сливом" - назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще. Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов", - написал украинский журналист, главред издания Юрий Бутусов в Facebook.

По его словам, поскольку нет должной поддержки в президентской фракции, президент Украины Владимир Зеленский решил не выступать публично в поддержку Саакашвили. "Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас офис президента дал отбой". Он написал также, что в президентском офисе "обдумывают, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве".

В настоящее время, по данным Бутусова, рассматривается вариант выдвижения Саакашвили в Одессе как кандидата "Слуги народа" "с максимальной поддержкой власти: и политической, и финансовой".

По информации журналиста, сейчас "понижен статус переговорщика" от имени президента, который занимается сбором голосов в Раде по тем или иным решениям. Так, утверждает он, вместо главы офиса президента Андрея Ермака такая задача переложена на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Кроме того, Бутусов написал, что провалена и идея Зеленского о назначении Давида Сакварелидзе главой Государственного бюро расследований.

"Слуга народа" против Саакашвили

О том, что у президентской фракции недостаточно сторонников назначения Саакашвили в правительство, ранее 28 апреля сказал спикер Рады Дмитрий Разумков, в связи с чем он усомнился, что его кандидатура будет поддержана. При этом глава парламента подчеркнул, что в команде "Слуги народа" достаточно людей, "которые могут быть полезны кабинету министров", сказал он в интервью РБК-Украина. "Во фракции большинства мнения разделились... Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях. В том числе, с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как больше новых лиц и ответственность за принятие решений", - сказал Разумков, комментируя идею назначения Саакашвии вице-премьером.

Назначения ради фарса

К кадровой политике Зеленского были вопросы как внутри страны, так и за ее пределами, начиная с первых назначений на посту главы государства. Идею с возвращением Саакашвили в большую украинскую политику Бутусов назвал фарсом. "Эта фарсовая история еще раз показывает, что у президента Зеленского остается в политике инстаграмное мышление. Инициативы вбрасываются ради достижения внешнего эффекта и резонанса", - отметил он. Зеленский, добавил он, не озвучил, какие именно реформы он хотел бы реализовать руками Саакашвили, каких результатов он хочет добиться в управлении страной. "Это говорит о том, что назначение Саакашвили президент рассматривал не как путь реформ, а как сугубо медийную игру. Такой подход серьезно ослабит доверие к дальнейшим инициативам Банковой (офиса президента)", - добавил Бутусов.

Осуждение на родине и украинское гражданство

На прошлой неделе стало известно о том, что Зеленский пригласил Саакавшили в свою команду. Экс-губернатор сообщил, что ответил согласием на предложение президента Украины занять пост заместителя премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. 28 июня 2018 года суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в 2015 году пригласил Саакашвили в страну, наделил его гражданством и назначил главой Одесской области. Однако вскоре между ними произошел конфликт, и в июле 2017 года, когда Саакашвили был за рубежом, Порошенко лишил его гражданства. В сентябре 2017 года политик при поддержке соратников смог вернуться на территорию Украины и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу, после чего он находился в Нидерландах.

Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство. В конце того же месяца он вновь приехал на Украину.