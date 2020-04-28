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Пандемия коронавируса нового типа

В ООН прогнозируют усугубление продовольственных проблем в Африке

В девяти странах континента с острыми трудностями уже сталкиваются около 20 млн человек, указала представитель Всемирной продовольственной программы Элизабет Бирс

ЖЕНЕВА, 28 апреля. /ТАСС/. Число людей, испытывающих продовольственные трудности вследствие пандемии коронавирусной инфекции, в странах Восточной Африки и Африканского Рога может достичь в ближайшие три месяца 43 млн человек. С таким прогнозом выступила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Элизабет Бирс.

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Она пояснила, что в девяти странах в этой части Африки - Бурунди, Джибути, Кении, Руанде, Сомали, Уганде, Эритрее, Эфиопии и Южном Судане - с острыми продовольственными проблемами уже сталкиваются, по оценкам, около 20 млн человек. "Рост до 43 млн будет означать, что это число более чем удвоится", - сказала Бирс. В помощи будут нуждаться, в частности, около 17 млн самых бедных граждан и 3,2 млн беженцев. Официальный представитель ООН напомнила, что вследствие экономических неурядиц, связанных с коронавирусом, "работу уже потеряли миллионы людей". "Ожидается, что от экономических последствий заболевания COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) умрет больше людей, чем от самого этого вируса", - констатировала она.

Как отметила Бирс, для проведения гуманитарных операций в Восточной Африке и на Африканском Роге ВПП требуются на ближайшие три - шесть месяцев более $500 млн. Однако трудности связаны, по ее словам, не только с наличием продуктов, но и с ограничениями на трансграничные перевозки из-за пандемии. В ВПП ожидают, что гуманитарным операциям "может быть предоставлен специальный статус".

Теги
ЭритреяЭфиопияБурундиДжибутиКенияРуандаСомалиУгандаЮжный СуданПандемия коронавируса нового типа
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