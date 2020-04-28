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ABC: власти США считают Zoom уязвимым перед хакерами

Сервис может стать "мишенью для атак со стороны иностранных правительств", отмечается в докладе Министерства внутренней безопасности США

ТАСС, 28 апреля. Власти США отмечают уязвимость сервиса видеоконференций Zoom, используемого для проведения онлайн-совещаний, перед хакерскими атаками со стороны иностранных правительств, в том числе властей КНР. Об этом во вторник сообщила телекомпания ABC со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности США.

"Внезапный рост популярности Zoom и его использование как государственным, так и частным сектором приводит к тому, что сервис начинает быть уязвимым и становится мишенью для атак. Любая организация, которая уже использует Zoom или задумывается об его использовании, должна оценить возможные риски", - отмечается в докладе силового ведомства.

Отдельное внимание в нем уделяется тому, что приложение и обновления к нему частично разрабатываются в Китае. "Доступ КНР к серверам Zoom предоставляет Пекину уникальные возможности для работы с американскими пользователями", - сказано в тексте. При этом в нем подчеркивается, что "другие государства также могут использовать уязвимости Zoom для достижения своих целей".

В свою очередь, представитель Zoom, комментируя соответствующие выводы министерства, заявил, что изложенная информация "не соответствует действительности и включает неточные сведения об устройстве сервиса". Он добавил, что компания имеет 17 центров обработки данных по всему миру, но только один из них находится в Китае.

За последний месяц ряд корпораций и национальных правительств неоднократно высказывали свои опасения о ненадежности защиты персональных данных в Zoom. На этом фоне МИД ФРГ ограничил использование своими сотрудниками сервиса компании по соображениям безопасности. Власти Тайваня в апреле также запретили госслужащим общаться посредством Zoom.

Популярность Zoom особенно возросла на фоне пандемии коронавируса и перехода сотрудников компаний по всему миру на удаленную работу: число ежедневных пользователей выросло за последние три недели на 50%, составив 300 млн человек. В итоге стоимость акций сервиса с начала года увеличилась более чем в два раза. Компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе (штат Калифорния) была основана в 2011 году американским бизнесменом китайского происхождения Эриком Юанем. Состояние предпринимателя, по оценке журнала Forbes, в настоящее время оценивается в $7,5 млрд.

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