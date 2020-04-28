Армия Ливана применила слезоточивый газ против демонстрантов, поджигающих банки

БЕЙРУТ, 28 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие ливанской армии использовали гранаты со слезоточивым газом против агрессивно настроенных демонстрантов, устроивших погромы в банках города Триполи в 90 км к северу от Бейрута. Как сообщил корреспонденту ТАСС один из очевидцев событий, уличные активисты подожгли три банковских офиса на площади Абдель Хамида Караме.

"Между солдатами и протестующими произошли столкновения, они начались после похорон одного из демонстрантов, который скончался в понедельник от полученного ранения", - отметил он.

27 апреля при подавлении беспорядков в Триполи получили ранения 54 военных, в том числе девять офицеров. Армия применила силу после того, как в один из патрульных джипов из толпы бросили бутылку с зажигательной смесью, в результате пострадали один офицер и солдат.

Новая волна протестов в Ливане вызвана обесцениванием более чем вдвое национальной валюты - ливанского фунта, что повлекло за собой рост цен на базовые продукты питания на 60%. Демонстранты требуют от властей защиты их социальных прав и компенсации за понесенные потери из-за принятых правительством в марте чрезвычайных мер против коронавируса. Оппозиционные партии призывают к отставке правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом и проведению досрочных парламентских выборов.