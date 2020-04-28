Опрос: 45% бразильцев выступают за начало процесса импичмента Болсонару

ТАСС, 28 апреля. Мнения бразильцев по поводу возможного процесса импичмента в отношении президента страны Жаира Болсонару разделились почти поровну. Об этом свидетельствуют распространенные во вторник результаты опроса социологического центра Datafolha.

Согласно исследованию, 45% жителей страны выступают за то, чтобы Национальный конгресс - парламент республики - начал рассмотрение инициативы об импичменте Болсонару. Еще 48% бразильцев придерживаются противоположного мнения, а 6% респондентов не смогли ответить на поставленный вопрос.

Опрос проводился по телефону, в нем принимали участие 1 503 бразильца. Уровень погрешности составляет 3%. Таким образом, численное преимущество противников импичмента перед его сторонниками не превышает статистической погрешности.

При этом, согласно тому же опросу, 46% бразильцев считают, что Болсонару должен сам уйти в отставку. 50% опрошенных не согласны с этим мнением и убеждены, что главе государства не следует добровольно покидать свой пост.

Авторы исследования также попросили респондентов оценить деятельность правительства, сформированного Болсонару. 33% бразильцев назвали деятельность исполнительной власти "хорошей" или "очень хорошей". 38% опрошенных считают действия кабинета министров "плохими" или "очень плохими". Нейтрально к правительству относится 26% респондентов, и еще 3% жителей республики не смогли ответить на поставленный вопрос.

Политический кризис в Бразилии

В минувшую пятницу Сержиу Мору, занимавший тогда пост министра юстиции в правительстве Болсонару, подал прошение об отставке. Свое решение он объяснил несогласием с действиями главы государства, который несколькими часами ранее уволил руководителя Федеральной полиции Бразилии Маурисиу Лейте Валейшу. По версии Мору, бразильский лидер таким образом пытался помешать расследованию уголовных дел, фигурантами которых являются сыновья президента. Болсонару в ответ обвинил бывшего подчиненного в предательстве и заявил, что экс-министр пытается набрать очки перед выборами 2022 года.

На фоне разгоревшегося скандала несколько депутатов направили руководству парламента Бразилии ходатайства о начале процедуры импичмента главы государства. Председатель нижней палаты Родригу Майя пока не дал ход этим обращениям, назвав их несвоевременными в период борьбы с пандемией коронавируса. В свою очередь, судья Федерального верховного суда Бразилии Селсу ди Мелу санкционировал начало расследования в отношении Болсонару, ведь по сути в адрес президента прозвучали публичные обвинения в использовании служебного положения в личных целях, вмешательстве в деятельность следственных органов и препятствованию правосудию.