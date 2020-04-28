Глава МИД Китая призвал страны БРИКС бороться с рецессией

ПЕКИН, 28 апреля. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в условиях пандемии должны укреплять сотрудничество, вместе противостоять рецессии экономики и содействовать безопасности и стабильности глобальных производственных связей и цепочек поставок товаров. Об этом во вторник заявил глава МИД КНР Ван И на неформальном заседании Совета министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции.

Китай готов развивать сотрудничество со странами БРИКС в сфере научных исследований и разработок лекарственных препаратов и вакцины от коронавируса, добавил Ван И. "Китай готов активизировать обмен информацией о вспышке заболевания со странами БРИКС, углубить обмен опытом в сфере борьбы с заболеванием, эффективно сотрудничать в области исследований и разработок лекарственных препаратов и вакцин", - сказал глава МИД КНР.

Ван И также призвал страны объединения придерживаться принципов многосторонности, защищать международную политическую систему, в центре которой находится ООН, придерживаться целей и принципов Устава ООН.

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Он также отметил, что "по мере того, как эпидемия распространяется по всему миру, Китай делает все возможное, чтобы оказать помощь нуждающимся странам". "Несмотря на большой спрос внутри самого Китая, а также растущее давление на международные закупки, мы предоставили странам БРИКС большое количество противоэпидемических материалов, создавали условия для беспрепятственных закупок странами БРИКС медицинских материалов [в Китае]", - указал Ван И.

"Если мы будем работать вместе, то сможем возвести неприступную стену для защиты от вируса", - резюмировал он.