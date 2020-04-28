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Пандемия коронавируса нового типа

Отмену карантина во Франции могут перенести с 11 мая на более поздний срок

ПАРИЖ, 28 апреля. /ТАСС/. Негативная эпидемиологическая ситуация во Франции может вынудить власти страны отложить отмену карантина, намеченную на 11 мая. Об этом заявил во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая перед депутатами Национального собрания.

"Если показатели к 11 мая будут негативными, мы перенесем отмену режима карантина на более поздний срок", - сказал премьер-министр, представляя правительственный план выхода из режима карантина, который был введен во Франции с 17 марта.

Теги
ФранцияФилипп, ЭдуарПандемия коронавируса нового типа
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