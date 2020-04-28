Reuters: в ЕС считают, что переговоры с Великобританией по Brexit находятся в тупике

ТАСС, 28 апреля. Дипломатические источники в ЕС считают, что переговоры между Евросоюзом и Великобританией о подготовке соглашения по будущим отношениям после Brexit в настоящее время зашли в тупик. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"Мы находимся в тупиковой ситуации <...> Есть много незначительных технических деталей, где мы могли бы найти решение, но по фундаментальным вопросам каждая сторона пытается добиться своих целей, и различия огромны. Этого нельзя решить без политического импульса, а он отсутствует", - приводит агентство слова одного из европейских дипломатов.

На переговорах, прошедших на прошлой неделе, не удалось достичь значительного прогресса по основным вопросам, следующий раунд обсуждений запланирован на 11 мая. Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье подчеркнул, что Британия отказывается от любых компромиссов по созданию сбалансированных условий для ведения бизнеса, по вопросам свободного перемещения людей, товаров и услуг, по разработке режима ветеринарного и фитосанитарного контроля на границе между Ирландией и Северной Ирландией, а также по проблемам рыболовства.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений.