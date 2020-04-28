В ООН призвали политиков Ливана помочь нуждающимся вместо сведения счетов между собой

БЕЙРУТ, 28 апреля. /ТАСС/. Ливанские политики выбрали неподходящий момент для сведения счетов между собой. Такое мнение высказал во вторник в ходе пресс-конференции в Facebook специальный координатор ООН по Ливану Ян Кубиш. "Драматические события в Триполи, где происходят столкновения между немирными демонстрантами и солдатами, являются серьезным сигналом политическим руководителям", - считает словацкий дипломат.

Как подчеркнул Кубиш, "в этот трудный момент необходимо сосредоточить усилия на поддержке малоимущих семей, голодающих и отчаявшихся людей, число которых растет по всему Ливану".

Новая волна протестов в стране вызвана обесцениванием более чем вдвое национальной валюты - ливанского фунта, что повлекло за собой рост цен на базовые продукты питания на 60%. Демонстранты требуют от властей защиты их социальных прав и компенсации за понесенные потери из-за принятых правительством в марте чрезвычайных мер против коронавируса. На фоне уличных протестов и беспорядков активизировались оппозиционные партии, которые призывают к отставке правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом и проведению досрочных парламентских выборов.

Основным очагом волнений стал в эти дни город Триполи в 90 км к северу от Бейрута. Большинство его жителей являются суннитами и считаются сторонниками движения "Аль-Мустакбаль", которое возглавляет экс-премьер Саад Харири, ушедший в отставку 29 октября прошлого года. Как указывает газета "Аль-Ахбар", этот политик пытается использовать финансовый дефолт и обострение экономического кризиса для возвращения к власти.

В Триполи во вторник были направлены армейские подкрепления после того, как в ходе беспорядков в центре города были подожжены три банковских офиса. В понедельник в ходе столкновений между солдатами и агрессивно настроенными демонстрантами там получили ранения 54 военнослужащих, в том числе девять офицеров. Военные задержали 13 зачинщиков беспорядков.