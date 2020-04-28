Глава Минтруда Сербии назвал неоценимой помощь специалистов из России в борьбе с пандемией

"Благодаря ответственной политике правительства Сербии и президента Александара Вучича были предприняты меры, предложенные специалистами и принятые на основе опыта защиты граждан, полученного в Китае, который первый столкнулся с этой заразой. Китайские эксперты, находясь в Сербии, дополнительно развили меры защиты. Неоценимым вкладом оказалась помощь российских специалистов в вопросе мер дезинфекции. Во всяком случае, как показала практика, принятые меры оказались своевременными и охватили как население, так и экономические субъекты", - заявил министр.

По словам Джорджевича, Сербия переносит пандемию с небольшими последствиями. "Нехватку в первое время защитных средств и аппаратов искусственной вентиляции легких, которые больше всего необходимы для лечения этой болезни, Сербии удалось преодолеть благодаря дружественной Китайской Народной Республике, а также помощи наших друзей из Российской Федерации. В настоящий момент ситуация с медоборудованием в стране полностью стабилизирована, начато производство определенных средств защиты. Таким образом Сербия сегодня не только обладает регулярным производством, но и возможностью предоставить помощь странам, которым она необходима, и это всего за несколько недель при поддержке и помощи дружественных стран", - рассказал он.

Министр напомнил, что помощь Сербии поступала из многих стран, однако особо подчеркнул роль Китая и России: "Сербия в наивысшей мере с самого начала получила помощь от КНР, затем большую помощь от Российской Федерации, которая для нас также очень много значила как в профессиональном смысле, так и в конкретных пожертвованиях. Помощь поступала со всех сторон, у Сербии сейчас много друзей, поэтому наряду с Китаем и Россией помощь поступила из Норвегии, Европейского союза, ОАЭ, США".