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Китай осудил заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море

Речь идет о корабле Barry

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Китай выразил протест в связи с проходом корабля ВМС США Barry возле Парасельских остров (китайское название - Сиша) в Южно-Китайском море. Об этом во вторник заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Ли Хуаминь.

"Данные провокационные действия американской стороны являются серьезным нарушением соответствующих норм международного права, а также суверенитета и интересов безопасности Китая", - цитирует Ли Хуаминя газета South China Morning Post.

Он также подчеркнул, что все действия американского корабля полностью контролировались вооруженными силами КНР.

Территориальные споры в Южно-Китайском море ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), на которые претендуют Китай и Вьетнам; а также архипелага Спратли (Наньша), права на который заявляют Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины.

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