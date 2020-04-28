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Пандемия коронавируса нового типа

Трюдо считает, что Канада прошла половину кризиса пандемии

Премьер-министр страны при этом подчеркнул, что резкая отмена введенных из-за пандемии ограничений может привести к потере достигнутых результатов

ОТТАВА, 28 апреля. /ТАСС/. Канада в настоящее время находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, но еще рано резко снимать все введенные ограничения. Об этом заявил во вторник канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе ежедневного телеобращения к нации.

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"Меры, которые мы принимаем, работают. В некоторых частях страны кривые графиков [заражения коронавирусом] выравниваются, но опасность еще не миновала, мы находимся в середине самого серьезного кризиса, затрагивающего здоровье нации, в канадской истории", - сказал он. Трюдо подчеркнул, что слишком резкая отмена введенных из-за пандемии ограничений "может привести к потере тех результатов, которых мы уже добились". "Мы должны быть осторожны", - предупредил премьер-министр.

Трюдо сообщил, что в течение вторника Минздрав представит новые прогнозы относительно развития и последствий пандемии. В начале апреля ведомство уже распространяло смоделированные сценарии, согласно которым в Канаде из-за заражения могут умереть от 11 до 22 тыс. человек. По данным на начало вторника, в Канаде умерли уже 2 766 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени заразились 49 тыс. человек, 18,7 тыс. заразившихся выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом остается только арктическая территория Нунавут.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинПандемия коронавируса нового типа
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