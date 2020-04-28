Украинская оппозиция оспорит закон о земле в Конституционном суде

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) считает, что подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об обороте сельхозземель не отвечает интересам народа, и готовится оспорить закон в Конституционном суде. Об этом говорится в заявлении сопредседателя партии Юрия Бойко, размещенном на сайте ОПЗЖ.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал земельный приговор будущему страны. Несмотря на мнение подавляющего большинства граждан, несмотря на аргументы аграриев и обоснованную критику оппозиции, он поставил свою подпись под законом, открывающим не продажу, а распродажу украинской земли. Одним росчерком пера банкротство украинского фермерства, обезземеливание селян, подрыв продовольственной безопасности, всплеск коррупции и рейдерства из риска превратились в реальную угрозу", - заявил Юрий Бойко. Политик подчеркнул, что ради обещанных в долг нескольких миллиардов от МВФ власть "пустила с молотка" национальные богатства, национальную перспективу и национальный суверенитет.

В этой ситуации, по словам Бойко, ОПЗЖ будет вести борьбу против планов обезземеливания и разорения страны и людей. "Их намерения натолкнутся на жесткое и организованное сопротивление. Первым шагом, предпринятым оппозицией, будет обращение в Конституционный суд с представлением об отмене земельного закона, нарушающего конституцию и принятого с грубыми нарушениями процедуры. Мы уверены в своей победе и торжестве справедливости", - заявил депутат.

Представитель оппозиции считает, что правящая команда "находится под полным внешним контролем". "Она не способна проводить политику, которая отвечает интересам украинского народа, и бездумно выполняет заказ внешних кредиторов, которые видят Украину аграрно-сырьевым придатком", - отметил Бойко.

Оппозиция намерена взять под контроль весь комплекс земельных проблем и конфликтов, чтобы защитить фермеров и собственников земельных наделов от произвола и рейдерства власти и спекулянтов. Кроме того, ОПЗЖ планирует продолжить работу над разработкой и реализацией такого закона о земле, который "позволит провести честное и справедливое распаевание, защитит права украинских граждан и станет стимулом для экономического развития страны". "Когда наш проект будет готов, мы обязательно обеспечим его обсуждение и гарантируем право украинских граждан решить земельный вопрос на общенациональном референдуме", - резюмировал представитель оппозиции.