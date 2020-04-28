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ООН признала законность Правительства национального согласия в Ливии

В организации отметили, что любые политические изменения должны проходить демократическим путем, а не через военные действия

ООН, 28 апреля. /ТАСС/. ООН поддерживает политическое соглашение об урегулировании в Ливии и выступает против любых изменений, достигаемых военным путем. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Ливийской национальной армии о том, что она берет на себя управление страной и прекращает действие Схиратского соглашения.

"Наша позиция неизменна. Для нас ливийское политическое соглашение, учрежденные им институты остаются единственной международно признанной формой правления в Ливии, это подтверждает и резолюция СБ ООН", - подчеркнул он. "Любые политические изменения должны проходить демократическим путем, а не через военные действия", - добавил Дюжаррик.

Ранее командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар пообещал работать над созданием условий для формирования постоянных гражданских институтов государства в соответствии с волей народа. Схиратское соглашение, по его словам, разрушило страну, поставило ее в опасное положение, а "теперь стало частью темного прошлого". В ответ Президентский совет Правительства национального согласия Ливии назвал заявление Хафтара о дезавуировании Схиратского соглашения фарсом и попыткой нового переворота в стране.

Этот документ, подписанный в декабре 2015 года в марокканском Схирате, основан на мирном плане ООН. Соглашение предусматривает создание в Ливии органов власти, в частности Правительства национального согласия и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Обе эти структуры базируются в Триполи и возглавляются премьер-министром Фаизом Сарраджем.

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Ливия
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