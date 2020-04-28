Трамп вновь пожелал всего доброго Ким Чен Ыну, отказавшись говорить о его состоянии

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь пожелал всего доброго председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, отказавшись при этом говорить о состоянии его здоровья.

В очередной раз за последние несколько дней вопрос на эту тему главе американской администрации был задан прессой в ходе его рабочей встречи с губернатором штата Флорида Роном Десантисом, состоявшейся во вторник в Белом доме. Трампа попросили уточнить, остается ли, по имеющимся у него сведениям, Ким Чен Ын у руля власти в КНДР. "Я просто не хочу давать комментарии на этот счет. Не хочу комментировать. Просто желаю ему всего хорошего. Комментировать не хочу", - ответил хозяин Белого дома.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. Трамп позднее заявил на брифинге, что, по его данным, информация на этот счет не соответствует действительности. Кроме того, президент США тогда пожелал лидеру КНДР всего доброго.

Южнокорейские власти также указывали на отсутствие данных о заболевании Ким Чен Ына, а в МИД КНР усомнились в источнике информации CNN.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания и впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни Ким Чен Ына, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются источниками в Пхеньяне.