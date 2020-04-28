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Пушилин: после закона о земле Зеленский утратил право говорить о целостности Украины

По словам главы Донецкой народной республики, Украине нужны не люди, а территория

ДОНЕЦК, 28 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский после подписания закона об открытии рынка земли утратил моральное право говорить о защите территориальной целостности страны. Об этом во вторник заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Сегодня Зеленский все-таки поставил подпись под антиукраинским законом, регулирующим рынок земли, и сам же назвал это событие историческим. <…> Посягнув на национальное достояние родной страны, этот человек не имеет права говорить о ее территориальной целостности, - подчеркивается в заявлении на сайте главы республики.

Пушилин добавил, что теперь слова украинского лидера о желании вернуть Донбасс можно рассматривать как попытку вернуть и плодородные земли региона. "Им не люди нужны, им нужна наша территория", - констатировал он. По его словам, "истребление народа, финансовое рабство, а теперь и продажа земли - это далеко не все методы, на которые способен киевский режим".

"Очень бы хотелось, чтобы граждане, которые сейчас проживают на территории нынешней Украины, осознали весь масштаб украинской трагедии", - подытожил глава ДНР.

Ранее во вторник Зеленский поставил подпись под законом об открытии рынка сельхозземель на Украине. Принятие этого закона МВФ выдвигал в качестве одного из ключевых требований для нового кредитного транша. Оппозиция в Раде, ссылаясь на многочисленные нарушения регламента при голосовании, заявила о намерении обжаловать документ в Конституционном суде.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПушилин, Денис Владимирович
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