Оппозиция в Раде потребовала от правительства опечатать биолаборатории США на Украине

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти должны немедленно проверить и опечатать препараты и записи американских лабораторий, которые на Украине занимаются работой с опасными для человека патогенами. Об этом во вторник говорится в заявлении украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Биологические лаборатории США на Украине должны быть немедленно проверены, все биологические препараты и записи - опечатаны. Работникам лабораторий необходимо безотлагательно создать комфортные условия для обсервации", - говорится в документе на сайте партии.

Оппозиция призвала руководство страны немедленно принять меры для обеспечения безопасности граждан Украины, а также предоставить обществу отчет о работе этих учреждений. "Деятельность американских биологических лабораторий на Украине, осуществлявшаяся бесконтрольно и непрозрачно для украинского общества, вызвала волну справедливого возмущения. У украинцев, как и у жителей стран Европы, которые могут оказаться заложниками биологических экспериментов, в том числе и над людьми, особую тревогу вызывают неоднократно фиксировавшиеся вспышки тяжелых заболеваний как раз в тех местах, где действовали биолаборатории США", - заявили в партии.

Ранее "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от руководства Украины проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий, которые находятся в стране. В партии подозревают, что они могут стать источником заражений. В посольстве США на Украине эти подозрения отвергли.