Зурабишвили: ситуация с Саакашвили вызвала дефицит доверия между Тбилиси и Киевом

ТБИЛИСИ, 28 апреля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает неприемлемым возможное назначение экс-президента страны Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины и сожалеет, что ситуация вокруг его персоны вызвала дефицит доверия между двумя странами. Об этом во вторник говорится в заявлении администрации главы грузинского государства.

"Я сожалею о дефиците доверия, который уже возник между нашими странами, однако надеюсь, что интересы стран окажутся более ценными, нежели узкополитические амбиции и расчеты", - цитирует администрация заявление президента Грузии.

Зурабишвили подчеркнула, что Саакашвили заочно осужден в Грузии, а его возможное назначение на высокую должность на Украине вызывает тревогу. "Грузия и Украина являются стратегическими партнерами. <...> Несмотря на это, в эти дни наш партнер рассматривает на высокую должность кандидата, который признан виновным тремя судебными инстанциями Грузии. Следует отметить, что это вызвало обоснованную тревогу и резкую реакцию властей Грузии и общества", - сказала Зурабишвили.

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в 2015 году пригласил Саакашвили в страну, наделил его гражданством и назначил главой Одесской области. Однако вскоре между ними произошел конфликт, и в июле 2017 года, когда Саакашвили был за рубежом, Порошенко лишил его гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул политику украинское гражданство.

На прошлой неделе Саакашвили сообщил, что принял предложение Зеленского о назначении на должность заместителя премьер-министра Украины по вопросам реформ. Позже фракция президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде приступила к обсуждению его кандидатуры, однако представление о назначении в парламент не поступало. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Саакашвили республика отзовет посла из Киева. Во вторник украинские СМИ сообщили, что правительство Украины отозвало из Рады представление о назначении Саакашвили.