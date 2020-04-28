Помпео обсудил с главой МИД Швеции ситуацию вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил во вторник по телефону с главой МИД Швеции Анн Линде ситуацию вокруг КНДР, а также вопросы борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Линде обсудили несколько вопросов, которые имеют важное значение для обеих сторон, включая распространение дезинформации, связанной с [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19, региональное сотрудничество и Корейскую Народно-Демократическую Республику", - отметила дипломат.

По ее словам, дипломат "также выразил стремление к тесному трансатлантическому сотрудничеству в период пандемии, поскольку обе страны стремятся оживить экономические связи".

Застой на переговорах о денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном наметился после безрезультатного завершения ханойского саммита в феврале 2019 года. Затем президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели повторную встречу 30 июня 2019 года в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея, где договорились о перезапуске диалога. 5 октября прошлого года представители Вашингтона и Пхеньяна встретились в Швеции, но консультации на рабочем уровне не принесли плодов, возобновления переговоров не произошло.