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Антикоррупционный суд обязал следствие открыть уголовное дело против генпрокурора Украины

Ранее юрист Сергей Стерненко опубликовал фотографию постановления суда о рассмотрении его жалобы на бездеятельность антикоррупционного бюро

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело против генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой по делу о неполном декларировании имущества. Об этом во вторник сообщила руководитель отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

"Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении высокопоставленного лица из-за незадекларированного имущества", - ответила она на запрос украинского агентства УНН о деле против генерального прокурора.

Ранее во вторник украинский юрист Сергей Стерненко опубликовал фотографию постановления суда о рассмотрении его жалобы на бездеятельность антикоррупционного бюро. "Заявление я подавал из-за отсутствия декларации на имущество - часов стоимостью €10 тыс., и указания о членстве в общественной организации с признаками получения дохода генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой", - прокомментировал он документ.

Верховная рада по предложению президента Владимира Зеленского назначила Венедиктову на должность генпрокурора 17 марта 2020 года.

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Украина
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