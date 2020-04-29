Армия Ливана патрулирует улицы в Бейруте после разгона демонстрантов

БЕЙРУТ, 29 апреля. /ТАСС/. Патрули ливанской армии восстановили во вторник контроль над основными улицами Бейрута, вытеснив с них активистов протестного движения. По свидетельствам очевидцев, противостояние между солдатами и демонстрантами в центре столицы и мусульманских кварталах Барбир, Рас-эн-Набаа, Корниш-Мазраа, Кас-Кас и Кола продолжалось до позднего вечера. Несколько раз военнослужащие открывали предупредительный огонь в воздух, чтобы разогнать толпы агрессивно настроенной молодежи.

Ночью группы манифестантов вновь появились на торговой улице Хамра, однако военнослужащие применили против них гранаты со слезоточивым газом и не позволили приблизиться к зданию Центробанка Ливана. Новая волна протестов в стране вызвана обесцениванием более чем вдвое национальной валюты - ливанского фунта, что повлекло за собой удорожание продуктов питания почти на 60%. Демонстранты требуют от властей защиты их социальных прав и компенсации за понесенные потери из-за принятых правительством в марте чрезвычайных мер по борьбе с новым коронавирусом.

Помимо столицы, очагами волнений стали города Триполи и Сайда к северу и югу от Бейрута. Большинство их жителей являются суннитами и считаются сторонниками движения "Аль-Мустакбаль", которое возглавляет бывший премьер-министр Саад Харири, ушедший в отставку 29 октября прошлого года. Как указывает газета Al-Akhbar, этот политик пытается использовать финансовый дефолт и резкое ухудшение социального положения граждан для возвращения к власти.

В Триполи во вторник были направлены армейские подкрепления после того, как в ходе беспорядков было подожжено несколько банковских офисов. Столкновения между солдатами и манифестантами носят там ожесточенный характер. Уже получили ранения свыше 60 военнослужащих, в том числе девять офицеров. Участники беспорядков забрасывают военных камнями и бутылками с зажигательной смесью, в результате загорелись как минимум три патрульные машины.

Премьер-министр Хасан Диаб заявил, что правительство Ливана "не будет сидеть сложа руки, когда определенные политические круги пытаются использовать уличные протесты для подрыва стабильности и безопасности в стране". По его словам, этой опасной игре с огнем будет положен конец.