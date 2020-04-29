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Кризис в Сирии

В Госдепе не стали возлагать на кого-либо ответственность за взрыв в сирийском Африне

В США призвали к соблюдению всеобъемлющего прекращения огня

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент не стал возлагать на кого-либо ответственность за взрыв в сирийском городе Африн, призвав к соблюдению всеобъемлющего прекращения огня.

"США вновь призывают к соблюдению всеобъемлющего прекращения огня в Сирии после совершенного сегодня (28 апреля - прим. ТАСС) трусливого теракта в Африне против невинных жертв. Подобные злодеяния неприемлемы, с какой стороны конфликта они бы ни исходили", - говорится в сообщении госсекретаря Майкла Помпео, распространенном во вторник в Twitter.

Заявление главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Морган Ортэгус содержит слова осуждения взрыва. Ортэгус также воздержалась от каких-либо выводов, призвав следовать призыву спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена выполнять перемирие.

Населенный курдами Африн расположен в 65 км к западу от Алеппо. Он был оккупирован турецкими войсками в марте 2018 года в рамках операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов. Ранее телеканал "Скай ньюс - Арабия" сообщил о 30 жертвах в результате произошедшего 28 апреля взрыва автоцистерны.

Минобороны Турции выступило с утверждением, что за взрывом стоят Рабочая партия Курдистана и курдские отряды "Сил народной самообороны".

Теги
СШАСирияТурцияКризис в СирииПомпео, Майкл (Майк)Педерсен, Гейр
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