NYT: Джозеф Байден победил на первичных выборах в штате Огайо

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, одержал победу на состоявшихся во вторник первичных выборах (праймериз) в американском штате Огайо. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее подсчетам, Байден заручился поддержкой 72,9% избирателей. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который вышел из предвыборной гонки на следующий день после проведения в штате Висконсине праймериз, получил 15,1% голосов. Подсчет голосов еще продолжается.

Голосование в Огайо проводилось в условиях распространения коронавируса и было заочным. Ранее 15 штатов, а также ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико приняли решение перенести сроки проведения первичных выборов и собраний партийных активистов или провести голосование по почте. 2 апреля Национальный комитет Демократической партии в свете беспрецедентного кризиса в сфере здравоохранения, с которым столкнулись США, решил перенести сроки проведения общепартийного съезда в Милуоки (штат Висконсин) с 13-16 июля на неделю, которая начнется 17 августа.

По итогам выборов в Огайо на национальный съезд Демократической партии, где должно быть названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах, будут выдвинуты 136 делегата. По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 352 делегатов национального съезда. Чтобы стать кандидатом в президенты, уже в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.