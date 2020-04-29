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Южнокорейская разведка не фиксирует необычной активности в КНДР

Как сообщили в Сеуле, судя по всему, Ким Чен Ын продолжает в обычном порядке выполнять свои обязанности на посту главы государства

СЕУЛ, 29 апреля. /ТАСС/. Военные Республики Корея не отмечают необычной активности в КНДР на фоне слухов о болезни председателя Госсовета Ким Чен Ына. Об этом заявил в среду южнокорейский министр национальной обороны Чон Гён Ду в ходе встречи с депутатами парламента.

"Данные нашей разведки говорят о том, что в Северной Корее не происходит ничего странного или необычного", - подчеркнул он. Чон Гён Ду указал, что, судя по всему, Ким Чен Ын продолжает в обычном порядке выполнять свои обязанности на посту главы государства.

"В качестве министра обороны я очень серьезно слежу за этой ситуацией, мы проверили все обстоятельства [исчезновения Ким Чен Ына] - не только военные, но и с точки зрения коронавируса", - отметил глава оборонного ведомства. Он добавил, что представители разведки Южной Кореи и США ведут обмен соответствующей информацией на ежедневной основе.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания и впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни Ким Чен Ына, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются источниками в Пхеньяне.

Теги
КНДРРеспублика КореяКим Чен Ын
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