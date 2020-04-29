Президент Бразилии заявил, что бессилен перед эпидемией коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апреля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил во вторник вечером, что бессилен перед эпидемией коронавируса, унесшей более 5 тыс. жизней его сограждан. Таким образом глава государства отреагировал на известие о том, что число жертв вызываемой коронавирусом болезни в крупнейшем латиноамериканском государстве превысило количество умерших вследствие заражения в Китае, где вирус был обнаружен впервые.

"Ну что? Сочувствую. Я конечно Мессиас (второе имя Болсонару, переводится с португальского как "мессия, помазанник"), но чудес творить не умею", - заявил политик в ходе общения с прессой у ворот официальной резиденции.

Болсонару выразил соболезнования семьям жертв. Большинство умерших, по его словам, были людьми преклонного возраста. "Но такова жизнь. Завтра настанет мой черед. Разумеется мы хотим умереть достойно и оставить о себе хорошую память", - подытожил бразильский лидер.

Болсонару неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями в связи с пандемией коронавируса. Глава государства утверждал, что установленные ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики страны, приведут к массовому разорению и росту безработицы. Однако большинство губернаторов решили не отказываться от этих мер предосторожности и продлили их действие вопреки позиции президента. Федеральный верховный суд Бразилии (высшая инстанция) подтвердил право местных властей объявлять карантинные меры на подведомственных территориях.

Президент вновь высказал мнение о том, что коронавирусом в Бразилии заразятся 70% населения, и призвал отнестись к этому как к данности. "Будут и смерти. Этого никто никогда не отрицал", - сказал он.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему моменту в стране зарегистрированы почти 72 тысячи инфицированных и свыше 5 тысяч смертей. По признанию главы Минздрава Нелсона Тейша, в последние дни наметилась тенденция к значительному увеличению числа летальных исходов, которых неделю назад было почти вдвое меньше. Ранее в ведомстве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление динамики заболеваемости, а в сентябре произойдет спад. По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей, Бразилия занимает одиннадцатую строчку в списке стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом и девятую позицию по числу жертв инфекции.