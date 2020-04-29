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Пандемия коронавируса нового типа

DM: командир британской атомной подлодки снят с должности за вечеринку экипажа

Речь идет о нарушении инструкций, запрещающих проводить какие-либо мероприятия в условиях карантина

ТАСС, 29 апреля. Командир британской атомной подлодки Trenchant Джон Льюис, разрешивший экипажу устроить вечеринку на базе Девонпорт (юго-западное графство Девон) в условиях пандемии коронавируса, снят с должности. Об этом сообщает в среду газета Daily Mail со ссылкой на официального представителя ВМС.

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"Мы можем подтвердить, что командир HMS Trenchant снят с должности командира", - говорится в заявлении представителя.

Такое решение принято руководством ВМС Великобритании после расследований действий командира субмарины, оснащенной крылатыми ракетами Tomahawk, в начале апреля после ее возвращения из дальнего похода. Речь идет "о нарушении командиром инструкций", запрещающих проводить какие-либо мероприятия в условиях карантина.

Экипажу подлодки класса Trafalgar, находившейся в дальнем походе в течение нескольких недель, по возвращении запретили покидать базу в условиях карантина. В вину командиру подлодки было вменено попустительство в отношении действий моряков, которые хотели "выпустить пар" после напряженной работы в стесненных условиях на море и устроили вечеринку с барбекю и дискотекой. Доказывающие это видеоматериалы со смартфонов подводников появились в их в социальных сетях.

Офицер Льюис стал командиром Trenchant менее года назад. Ранее он служил на другой атомной подлодке, которая также оказалась в центре скандала, когда было установлено, что сразу девять членов экипажа принимали кокаин. И на этот раз, по словам представителя ВМС, Льюиса не увольняют, он будет назначен на другую должность.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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