Представители бизнеса протестуют у здания кабмина Украины

КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Несколько десятков украинских предпринимателей заблокировали утром в среду движение по проезжей части у здания правительства в центре Киева. Бизнесмены требуют от власти завершить карантин из-за коронавируса 1 мая, а не как планировалось 11 мая, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Машинами бизнесменов перекрытыми оказались все подъезды к улице Грушевского, где находится кабинет министров. На место протеста прибыли эвакуаторы, чтобы освободить дорогу, однако пока убрать автомобили им не удается. В правительственном квартале выставлен кордон силовиков, которые пытаются уговорить бизнесменов прекратить блокировать дорогу. Периодически между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов возникают мелкие словесные перебранки.

Владельцы малых предприятий свое требование прекратить карантин в стране обосновывают тем, что их бизнес простаивает, однако они вынуждены платить сотрудникам зарплаты, а также оплачивать договора аренды и другие финансовые обязательства. Кроме того, люди утверждают, что считают несправедливыми правила карантина, поясняя, что их придерживаются только представители малого бизнеса, в то время как средний продолжает работать.

План смягчения карантина

Карантин в связи с распространением коронавируса власти Украины ввели в стране 17 марта. С того момента были закрыты почти все магазины и объекты предоставления услуг, кроме продуктовых, аптек и АЗС. Позднее правительство разрешило работу зоомагазинов, химчисток и ряда других объектов. В среду на заседании правительства может быть разрешена деятельность продовольственных рынков.

Ослабление карантинных мер по решению властей может начаться с 11 мая, если не будет существенного ухудшения эпидемической ситуации в стране. 24 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил программу выхода из карантина, которая состоит из пяти этапов. По его словам, в первую очередь украинцам могут разрешить посещать парки и скверы, а также возобновить работу магазинов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами. Согласно представленному плану, данный этап начнется, если в течение 10 дней подряд процентное соотношение новых случаев к общему числу заболевших будет неизменно или не более 5%.

Первый случай коронавируса на Украине зафиксирован 3 марта. По состоянию на утро понедельника, в стране подтверждено 9 866 случаев коронавируса, 250 человек скончались, 1 103 - выздоровели.