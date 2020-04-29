{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Китая указал на опасность лабораторий США на территории бывшего СССР

В Пекине указали, что Вашингтон должен уделить особое внимание вопросам, которые напрямую связаны со здоровьем и благополучием населения стран, в которых находятся американские лаборатории

ПЕКИН, 29 апреля. /ТАСС/. Китайские власти поддерживают официальную позицию России и считают опасным существование американских биологических лабораторий на территории отдельных государств, которые прежде были республиками Советского Союза. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы обратили внимание на заявление официального представителя МИД России [Марии Захаровой]. США создали множество биологических лабораторий на территории бывшего Советского Союза, что вызывает серьезную обеспокоенность у населения соответствующих государств и соседних стран, - подчеркнул он на регулярном брифинге. - Местная общественность настойчиво требует закрыть эти объекты. Надеемся, что американская сторона займет ответственную позицию, примет во внимание официальную обеспокоенность мирового сообщества <…> и предпримет реальные шаги, устранив такие опасения".

По словам дипломата, Вашингтон должен уделить особое внимание вопросам, которые напрямую связаны со здоровьем и благополучием населения стран, в которых находятся американские лаборатории.

17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что в американских биологических лабораториях, расположенных за рубежом, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. По словам дипломата, во внешнеполитическом ведомстве РФ обратили внимание на усиление американского биологического присутствия за пределами США, в частности на территории бывших советских республик. Она подчеркнула, что Москва не может игнорировать тот факт, что инфраструктура с опасными биологическим потенциалом формируется американцами в непосредственной близости от российских границ.

Теги
СШАРоссияКитайЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Основной целью нововведения является присвоение имен детям в соответствии со списком национальных таджикских имен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС