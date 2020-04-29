Дональд Трамп делает странные заявления и удаляет твиты. Сам он объясняет это "сарказмом"

Сначала президент спрашивал, можно ли людям делать инъекции светом, а потом призывал отнять у журналистов их "Нобелевские премии"

Американские журналисты принимают все за чистую монету и не могут отличить сарказм от официальной информации. Так считает президент США Дональд Трамп, который за минувшую неделю сразу несколько раз озадачил общественность своими неоднозначными заявлениями. В результате Белый дом сократил число появлений президента перед прессой. "Для чего нужно проводить каждый день конференции в Белом доме, если унылые мейнстримные медиа настроены враждебно и отказываются сообщать правду и точные факты", — задался вопросом Трамп в своем Twitter. Световые инъекции и очистка изнутри Проблемы начались на ежедневном брифинге по коронавирусу в минувший четверг, когда исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности по науке и технологиям Уильям Брайан доложил, что высокая температура, влажность, прямой солнечный свет и общедоступные антисептики быстро уничтожают вирус на поверхностях. Эта информация заинтересовала президента Трампа, который тут же сделал вывод, что, если тело заразившегося подвергнуть "мощному воздействию ультрафиолета либо света" или свет будет "доставлен внутрь тела через кожу", это "окажет дезинфицирующий эффект". Кроме того, Трамп предложил поискать способ провести очистку антисептиками изнутри. "И еще: я вижу, его (вирус — прим. ТАСС) убивают дезинфицирующие средства за минуту — одну минуту, и есть ли способ сделать что-то подобное, сделав инъекцию внутрь или почти очистку, — сказал президент. — Потому что вы видите, что он попадает в легкие и оказывает огромное влияние на легкие". При этом Трамп подчеркнул, что он не доктор, а просто высказывает свои предположения, которые было бы "интересно проверить". Не пейте антисептик На следующий день речь президента разошлась на цитаты и заголовки во всех американских СМИ.

Главу государства раскритиковали за его антинаучные и даже опасные заявления. Тема быстро поднялась в топ-тренды Twitter и вынудила экспертов и должностных лиц на различных уровнях напомнить американцам, что принимать средства для дезинфекции внутрь — небезопасно. "Мы должны четко понимать, что ни при каких обстоятельствах наши дезинфицирующие средства нельзя вводить в организм человека (путем инъекций, приема внутрь или любым другим путем)", — говорится в заявлении компании Reckitt Benckiser, которая производит Lysol, Dettol и другие чистящие и дезинфицирующие вещества. Получив более 100 звонков на горячую линию, Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Мэриленд написало в Twitter предупреждение, в котором просило ни при каких обстоятельствах "не вводить дезинфицирующий продукт в организм путем инъекций, приема внутрь или любым другим путем". Офис генерального хирурга США призвал всех американцев обязательно консультироваться со своим врачом, прежде чем начинать лечение или прием лекарств. На сайте Всемирной организации здравоохранения появилось сообщение, что "длительное воздействие на человека солнечного ультрафиолетового излучения может привести к острым и хроническим последствиям для здоровья — для кожи, глаз и иммунной системы". В самых серьезных случаях могут развиться рак кожи и катаракта.

На эту тему Останется ли Трамп у власти? Судьбу президента решат ближайшие недели эпидемии

Череда неуклюжих высказываний Трампа продолжилась и на следующий день. Только на этот раз президент решил все отрицать. Во время брифинга он заявил, что его вопрос о возможности внутренней дезинфекции был всего лишь "сарказмом". "Я задал репортерам саркастический и очень саркастический вопрос про дезинфекцию изнутри", — сказал в свое оправдание президент. Однако на видео с первого брифинга заметно, что Трамп обращается не к репортерам, а к доктору Деборе Брикс — координатору Белого дома по вопросам коронавируса. К слову сказать, доктор вступилась за президента, заявив, что его слова про дезинфекцию были, скорее, мыслями вслух.

After hearing presentation President Trump suggests irradiating people's bodies with UV light or injecting them with bleach or alcohol to deal with COVID19. pic.twitter.com/cohkLyyl9G — Josh Marshall (@joshtpm) April 23, 2020

Гордый Нобель После скандала с высказываниями о коронавирусе Трамп сообщил, что не видит смысла в ежедневных брифингах для прессы. Его пятничная конференция оказалась гораздо короче обычного, а журналистам не разрешили задавать вопросы. В субботу Белый дом вообще отменил выступление президента. "Они (СМИ — прим. ТАСС) получают высокие рейтинги, а американский народ — ничего, кроме фейковых новостей. Не стоит времени и усилий", — написал Трамп.

На эту тему Год назад доказали, что Трамп не работал на Россию. Америка сомневается в этом до сих пор

Как сообщила газета The New York Times, некоторые лидеры республиканцев рассматривают эти брифинги как потенциальный саботаж планов их партии по сохранению контроля над Белым домом и Сенатом. Проще говоря, соратники Трампа считают, что общение президента с прессой только вредит ему и всей партии. Но, отказавшись от брифингов, Трамп продолжил высказываться в Twitter. Но и здесь что-то пошло не так. В минувшее воскресенье, в день рождения своей супруги Меланьи, президент за 12 часов опубликовал более 40 твитов и ретвитов. В основном он критиковал в них репортеров и демократов. Одной из самых разлетевшихся по Сети записей стало требование президента отнять у журналистов, получивших "Нобелевскую премию", их награду за расследование вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Мало того что президент перепутал Нобелевскую премию с Пулитцеровской, он еще сделал опечатку в слове Нобель (глава государства вместо Nobel написал Noble, что переводится как "гордость", "благородство").

The president is now mixing up Pulitzer prizes with Nobel prizes pic.twitter.com/LP26W3hSFs — Allan Smith (@akarl_smith) April 26, 2020

Примерно через три часа президент удалил сообщения про Нобеля, но написал новое, в котором снова объяснил все "сарказмом". "Кто-нибудь понимает, что такое так называемая благородная (не Нобелевская) премия, особенно в том, что касается репортеров и журналистов? Благородный определяется как "обладающий или проявляющий прекрасные личные качества или высокие моральные принципы и идеалы". Сарказм вообще когда-нибудь срабатывает?" — написал Трамп. Утро понедельника он начал с сообщения, что фейковые СМИ — враги народа. "Люди ожидают, что президенты представляют позицию властей, — говорит Эдвард Франц, историк Университета Индианаполиса. — Ты не можешь исполнять обязанности президента только в определенных случаях, а потом говорить общественности: "Вы должны были понять, что это просто сарказм" — отмечает он. Ситуация со световыми инъекциями и Нобелевской премией для журналистов — лишь одни из немногих неудачных заявлений Трампа, за которые его критикуют СМИ и эксперты. Совсем недавно президента упрекали за агрессивную рекламу антималярийного гидроксихлорохина, который якобы помогает снять симптомы, вызванные коронавирусом. При этом эксперты так и не смогли доказать эффективность этого препарата. Затем Трамп предложил поскорее "открыть страну" и перезапустить экономику, несмотря на большое число инфицированных, а также поддерживал протесты в США против карантинных мер, тем самым косвенно поощряя их нарушение.

На эту тему Пользу противомалярийного средства от коронавирусной инфекции опровергли