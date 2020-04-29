Демократы в Конгрессе требуют ограничить право Трампа на превентивный удар по КНДР

ТАСС, 29 апреля. Сенатор от штата Массачусетс Эдвард Марки и член Палаты представителей от штата Калифорния Ро Ханна, представляющие Демократическую партию, внесли на рассмотрение Конгресса законопроект, который ограничивает право президента США Дональда Трампа нанести превентивный удар по КНДР.

Как говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте законодателей, законопроект предлагает "запретить использование средств министерства обороны или любого другого федерального ведомства для военного столкновения с КНДР без предварительного одобрения со стороны Конгресса, или же если только КНДР первой не совершит нападение на Соединенные Штаты". Соавторами проекта стали сенаторы Джефф Меркли (штат Орегон), а также Берни Сандерс (штат Вермонт) и Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), претендовавшие в этом году на выдвижение кандидатом от демократов на пост президента США.

В тексте отмечается, что эта инициатива представлена на рассмотрение Конгресса на фоне неподтвержденных сообщений о возможной болезни председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. "Законопроект призван продемонстрировать, что неважно, кто именно находится у власти в КНДР. Президент Трамп не должен возвращаться к угрозам [в адрес Пхеньяна]. Война с КНДР была бы катастрофой", - заявил Марки.

Этот законопроект и ранее вносился на рассмотрение в Конгрессе - в 2017 году в свете растущей напряженности между странами из-за испытаний баллистических ракет КНДР. Однако тогда он не нашел поддержки у законодателей.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. Трамп позднее заявил на брифинге, что, по его данным, информация на этот счет не соответствует действительности. Президент США также пожелал лидеру КНДР всего доброго.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. В частности, лидер КНДР не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания и впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни Ким Чен Ына, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются источниками в Пхеньяне.