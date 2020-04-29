Чехия — первая страна ЕС, разрешившая выезд своих граждан. Власти справились с вирусом?

Республика также одной из первых в Евросоюзе уже 24 апреля предоставила своим жителям вне зависимости от гражданства возможность свободного передвижения по национальной территории, а гражданам — выезд за рубеж.

"Мы [власти] смягчили запрет на перемещение [по республике], и поэтому станет возможным выезжать и за рубеж. При возвращении [в Чехию] выезжавший должен будет иметь при себе медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или же он должен будет пройти [двухнедельный домашний] карантин", — заявил министр национального здравоохранения Адам Войтех.

Между тем чешский МИД настоятельно рекомендовал согражданам пользоваться в период пандемии правом выезда за границу лишь в исключительных случаях — по срочным и неотложным делам. Это связано со множеством строгих мер и ограничений, которые действуют в зарубежных странах в период пандемии. Кроме того, в большинстве государств, включая Чехию, временно приостановлено воздушное и международное железнодорожное сообщение, а въезд иностранцев запрещен.

Открылись магазины и храмы

С 27 апреля в Чехии возобновили работу магазины с торговой площадью до 2 500 кв. метров, автошколы и библиотеки, туристические информационные центры и фитнес-центры без возможности пользоваться общими раздевалками и душевыми. Открылись зоопарки и ботанические сады, но только в той части, которая находится под открытым небом.

Возобновились службы в храмах. В них допускается участие 15 верующих, включая священников. На священнослужителей возложена обязанность контролировать ношение медицинских масок.