Чехия — первая страна ЕС, разрешившая выезд своих граждан. Власти справились с вирусом?

Республика также одной из первых в Евросоюзе уже 24 апреля предоставила своим жителям вне зависимости от гражданства возможность свободного передвижения по национальной территории, а гражданам — выезд за рубеж.
"Мы [власти] смягчили запрет на перемещение [по республике], и поэтому станет возможным выезжать и за рубеж. При возвращении [в Чехию] выезжавший должен будет иметь при себе медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или же он должен будет пройти [двухнедельный домашний] карантин", — заявил министр национального здравоохранения Адам Войтех.
Между тем чешский МИД настоятельно рекомендовал согражданам пользоваться в период пандемии правом выезда за границу лишь в исключительных случаях — по срочным и неотложным делам. Это связано со множеством строгих мер и ограничений, которые действуют в зарубежных странах в период пандемии. Кроме того, в большинстве государств, включая Чехию, временно приостановлено воздушное и международное железнодорожное сообщение, а въезд иностранцев запрещен.
Открылись магазины и храмы
С 27 апреля в Чехии возобновили работу магазины с торговой площадью до 2 500 кв. метров, автошколы и библиотеки, туристические информационные центры и фитнес-центры без возможности пользоваться общими раздевалками и душевыми. Открылись зоопарки и ботанические сады, но только в той части, которая находится под открытым небом.
Возобновились службы в храмах. В них допускается участие 15 верующих, включая священников. На священнослужителей возложена обязанность контролировать ношение медицинских масок.
С 27 апреля возобновлена работа на заводах крупнейшего чешского автопроизводителя Skoda. Конвейер там был остановлен 18 марта. Пока работа будет проходить в две смены при строгом соблюдении норм гигиены и санитарии.
Неукоснительное соблюдение гигиенических норм является главным условием продолжения чешскими властями дальнейшего снятия социальных ограничений. Гражданам строжайше предписано в общественных местах держать социальную дистанцию в два метра друг от друга и носить защитные повязки или медицинские маски. При входе в магазины необходимо обрабатывать руки дезинфицирующими гелями и надевать одноразовые перчатки, которые находятся на специальных стойках у входных дверей в торговые залы.
Следующий этап снятия социальных ограничений намечен на 11 мая. Должны заработать террасы ресторанов и кафе, парикмахерские и салоны красоты, открыться расположенные вне торговых центров магазины с торговой площадью свыше 2 500 кв. метров.
Еще через две недели, 25 мая, должны возобновить работу торговые центры, рестораны, гостиницы, театры и музеи. После этого, как следует из заявлений представителей Минздрава, в стране сохранится лишь запрет на проведение массовых мероприятий с участием свыше 100 человек и необходимость ношения медицинских масок при поездках в общественном транспорте и при посещении крупных магазинов.
Дисциплинированность чехов
Режим чрезвычайной ситуации действует в Чехии с 12 марта. 28 апреля национальным парламентом он был продлен до 17 мая. Власти не исключают его очередное продление, если эпидемиологическая ситуация в республике ухудшится.
Власти оперативно информируют жителей о ситуации, связанной со вспышкой коронавируса. Ежедневно, иногда по нескольку раз в день, проходят пресс-конференции и брифинги членов кабмина и Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации. Минздрав регулярно публикует статистические данные по поводу распространения инфекции.
Председатель Центрального штаба, первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек утверждает, что чехи с пониманием воспринимают действующие ограничения и дисциплинированно выполняют требования властей. Благодаря такому поведению населения властям удалось быстро взять эпидемию под контроль.
Имеющаяся статистика подтверждает эффективность действующих социальных ограничительных мер. Так, согласно официальному сообщению Минздрава от 29 апреля, число новых случаев заражения ежедневно за последнюю неделю регистрируется значительно ниже 100.
С 1 марта, когда Минздрав сообщил о появлении коронавируса на территории страны, общее число инфицированных составило 7 504. За это время протестировали 226 255 человек. От болезни, вызываемой вирусом, умерли 227 жителей республики, вылечились — 2948.
Игорь Шамшин, Прага