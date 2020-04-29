{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

В законопроекте предусмотрено исключение "для представителей национальных меньшинств, проживающих на территории республики"

ДУШАНБЕ, 29 апреля. /ТАСС/. Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено. Депутаты нижней палаты парламента республики одобрили соответствующие поправки в среду, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния" предполагает, что "использование в фамилиях окончаний - ов, - ова, - ев, - ева и в отчествах - овна, - евна, - ович, - евич полностью будет запрещено", говорится в сообщении. Отмечается, что основной целью законопроекта является присвоение имен детям в соответствии со списком национальных таджикских имен.

Этот законопроект представил депутатам министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриен, отметив, что лица, имеющие свидетельства о рождении с русифицированными окончаниями в фамилиях и отчествах, могут получать паспорта с этими же именами. Он подчеркнул, что традиционные таджикские окончания, такие как -зод, -зода, -он, -ён, -духт, -пур и -фар будут присваиваться при получении документа о рождении после вступления закона в силу. По словам министра, в законе предусмотрено исключение "для представителей национальных меньшинств, проживающих на территории республики".

Закон вступит в силу после принятия верхней палатой парламента Таджикистана (Маджлиси Милли) и подписания президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Теги
Таджикистан
Реклама на ТАСС
Еврокомиссия начала расследование нарушений принципа независимости судов Польши
Ранее в Польше был принят законопроект о реформе судебной системы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС