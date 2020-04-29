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Bloomberg: Пентагон сократит расходы на проекты по сдерживанию РФ ради стены с Мексикой

В частности, это касается проектов по созданию и расширению военной инфраструктуры общей стоимостью $545 млн, в том числе в Норвегии, Германии и Испании
Граница между США и Мексикой AP Photo/Cedar Attanasio
Описание
Граница между США и Мексикой
© AP Photo/Cedar Attanasio

ТАСС, 29 апреля. Глава Пентагона Марк Эспер распорядился перенаправить часть средств, которые предназначались для финансирования направленных против России проектов в Европе, на строительство стены на границе США с Мексикой. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на служебную записку, распространенную в Пентагоне в понедельник.

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По данным агентства, речь идет о ряде проектов в Европе в рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания - многолетней программы, призванной, как утверждают в администрации США, "противостоять агрессии со стороны России в регионе" путем "восстановления передового американского военного присутствия" в Старом Свете и наращивания военного потенциала партнеров.

В частности, по информации Bloomberg, это касается проектов по созданию и расширению военной инфраструктуры общей стоимостью $545 млн, в том числе в Норвегии, Германии и Испании. Из них более $200 млн могут быть перераспределены в пользу строительства стены на американо-мексиканской границе.

При этом, как отмечает агентство, в записке подчеркивается, что работа над зарубежными проектами не прекращена полностью, но будет отложена из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса. Кроме того, расходы на строительство некоторых военных объектов на территории США также будут урезаны для финансирования стены.

В феврале газета The Hill сообщила, что Пентагон уведомил Конгресс США о сокращении финансирования военных программ для выделения средств на строительство ограждений на границе с Мексикой.

Российская сторона неоднократно отвергала утверждения об угрозе со стороны РФ и обращала внимание на агрессивные действия США и НАТО. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что наращивание военной инфраструктуры альянса лишь усиливает международную напряженность.

Теги
МексикаСШАРоссия
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