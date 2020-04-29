Госатомнадзор Белоруссии выдал разрешение на завоз ядерного топлива на БелАЭС

МИНСК, 29 апреля. /ТАСС/. МЧС Белоруссии выдало разрешительные документы Белорусской АЭС на право завозить свежее ядерное топливо. Об этом сообщает на своем сайте в среду Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор).

"Государственному предприятию "Белорусская АЭС" выдано разрешение Госатомнадзора на ввоз в Республику Беларусь свежего ядерного топлива", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что данное решение основывается на оценках обеспечения ядерной и радиационной безопасности и целевой проверки готовности БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива в феврале - марте 2020 года.

Министерство энергетики Белоруссии сообщало, что физический пуск БелАЭС планируется осуществить в июне - июле нынешнего года, выдача электроэнергии начнется осенью. В настоящее время на БелАЭС идет ревизия оборудования, этап горячей обкатки завершен.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура Росатома). Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.