Кабмин Украины урезал максимальные зарплаты чиновникам на время карантина в 26,5 раза

КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение урезать предельные зарплаты чиновникам на период карантина с 1,25 млн гривен ($46,3 тыс.) до 47,23 тыс. гривен ($1,75 тыс.). Такое решение было принято на заседании в среду.

"Установить, что в апреле 2020 года и на период завершения месяца, в котором отменяется карантин, месячный размер зарплаты руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов набсоветов государственного сектора экономики (включая государственные банки) не должны превышать 47 230 гривен", - сказано в постановлении.

В нем отмечается, что значительная разница между размерами зарплат руководства предприятий государственного сектора и работниками этих компаний в условиях пандемии "вызвал значительный резонанс". О необходимости снижения верхней планки жалования чиновников заявлял и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В марте этого года он предлагал урезать зарплаты руководству госкомпаний в два раза.

В начале этого года вокруг зарплат и премий министров возник скандал, так как ряд членов правительства в декабре получили по 100 - 200 тыс. гривен (до $7,4 тыс.) премий. Рекордсменом оказалось Министерство культуры, где один из чиновников получил полмиллиона гривен. По данным Госстата, в марте средняя заработная плата на Украине составила 11 446 гривен ($424).

В настоящий момент в стране введен режим чрезвычайной ситуации, а также до 11 мая действует карантин. По данным Минздрава Украины, на 29 апреля в стране подтверждены 9 866 случаев заболевания, 1 103 человека выздоровели, 250 скончались. 20% инфицированных - медики, 6,8% - дети.