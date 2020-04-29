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Еврокомиссия начала расследование нарушений принципа независимости судов Польши

Ранее в Польше был принят законопроект о реформе судебной системы

БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) начала процедуру устранения нарушений европейских норм в сфере независимости судебной системы Польши. Об этом сообщила в среду замглавы Еврокомиссии Вера Юрова на ежедневном видео-брифинге.

"Еврокомиссия начала процедуру устранения нарушения в отношении Польши в связи со вступившим в силу 14 февраля 2020 года законом, который внес изменения в порядок исполнения обязанностей судьями. Еврокомиссия считает, что новый дисциплинарный режим в отношении судей может быть использован для оказания политического давления на судебную систему", - заявила Юрова.

Она также добавила, что это решение "не стало сюрпризом ни для кого, поскольку Еврокомиссия уже информировала Польшу о своей озабоченности по поводу этого законопроекта".

Ранее в Польше по инициативе правящей партии "Закон и справедливость" был принят законопроект о реформе судебной системы, который вызвал споры в обществе и повлек за собой акции протеста и критику со стороны Еврокомиссии. Суть реформы, в частности, заключается в введении дисциплинарной ответственности судей за действия или бездействие, которые могут помешать или существенно затруднить функционирование судебной системы, а также за действия политического характера. Оппозиция назвала эту инициативу "репрессивным правом". В партии власти считают, что реформа необходима и поддерживается обществом, которое "ждет прекращения хаоса и беспорядка в судах".

Анализ реформы представил Верховный суд Польши, который пришел к выводу, что эти действия могут привести к исключению страны из Европейского союза. По мнению Верховного суда, решения партии власти противоречат как праву ЕС, так и конституции республики.

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Польша
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