{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Китая считает фарсом иск властей Миссури к Пекину

Требования о выплате компенсаций, выдвигаемые в связи с коронавирусом, "являются нелепыми", отметил замглавы ведомства Лэ Юйчэн

ТАСС, 29 апреля. Иск властей штата Миссури к Китаю, поданный в связи с распространением нового коронавируса, является политическим фарсом. Такое мнение в среду выразил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью американской телекомпании NBC.

На эту тему
Время вируса: путь к согласию или пролог к войне?

По его словам, любые требования о выплате компенсаций, выдвигаемые Пекину в связи с коронавирусом, являются нелепыми и представляют собой "политический фарс". "Не существует никакого международного права, которое поддерживало бы обвинения в адрес страны, которая просто-напросто первой сообщила о заболевании", - отметил китайский дипломат.

Лэ Юйчэн также выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". При этом он вновь подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

Власти Миссури подали 21 апреля исковую жалобу в отношении китайских властей в федеральный суд Восточного округа штата, обвинив их в сокрытии информации о распространении нового коронавируса. Как указывается в заявлении, действия китайской стороны привели к смерти жителей Миссури, а также нанесли штату экономический ущерб. В МИД КНР тогда этот иск охарактеризовали как издевательство над судопроизводством.

Теги
СШАКитай
Реклама на ТАСС
Макей и Лавров обсудили вопросы белорусско-российской интеграции
Главы МИД Белоруссии и России также обсудили "графики двусторонних контактов на разных уровнях"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС