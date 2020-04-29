МИД Китая считает фарсом иск властей Миссури к Пекину

ТАСС, 29 апреля. Иск властей штата Миссури к Китаю, поданный в связи с распространением нового коронавируса, является политическим фарсом. Такое мнение в среду выразил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью американской телекомпании NBC .

По его словам, любые требования о выплате компенсаций, выдвигаемые Пекину в связи с коронавирусом, являются нелепыми и представляют собой "политический фарс". "Не существует никакого международного права, которое поддерживало бы обвинения в адрес страны, которая просто-напросто первой сообщила о заболевании", - отметил китайский дипломат.

Лэ Юйчэн также выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". При этом он вновь подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

Власти Миссури подали 21 апреля исковую жалобу в отношении китайских властей в федеральный суд Восточного округа штата, обвинив их в сокрытии информации о распространении нового коронавируса. Как указывается в заявлении, действия китайской стороны привели к смерти жителей Миссури, а также нанесли штату экономический ущерб. В МИД КНР тогда этот иск охарактеризовали как издевательство над судопроизводством.