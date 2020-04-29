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Макей и Лавров обсудили вопросы белорусско-российской интеграции

Главы МИД Белоруссии и России также обсудили "графики двусторонних контактов на разных уровнях"

МИНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров в телефонном разговоре, состоявшемся в среду, обсудили вопросы отношений между странами и графики планируемых контактов на различных уровнях. Об этом сообщила в среду пресс-служба белорусского МИД.

"В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений и интеграционного взаимодействия", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

По данным пресс-службы МИД Белоруссии, Макей и Лавров также обсудили "графики двусторонних контактов на разных уровнях".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
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