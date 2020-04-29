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Политический кризис в Молдавии

В Молдавии социалисты требуют отстранения нового председателя Конституционного суда

Соответствующую жалобу в Высший совет магистратуры подал депутат Василий Боля

КИШИНЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Требование отстранить нового председателя Конституционного суда (КС) Молдавии Домнику Маноле, а также судей КС Любовь Шову и Николая Рошку поступило в молдавский Высший совет магистратуры (ВСМ). Об этом сообщил в среду депутат Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Василий Боля, подавший соответствующую жалобу.

"Подал жалобу в ВСМ с просьбой констатировать дисциплинарные нарушения судей КС Любови Шовы, Николая Рошки и Домники Маноле, начав дисциплинарное расследование и применив санкции в отношении этих судей путем прекращения их мандатов за нарушение присяги", - написал депутат на своей странице в Facebook, где и опубликовал заявление. По его словам, эти судьи раскрыли тайну совещаний при выборах председателя КС, а также допустили вмешательство в деятельность суда.

На прошлой неделе КС Молдавии в очередной раз оказался в центре громкого политического скандала после решений отменить принятый правительством пакет мер в поддержку экономики и приостановить соглашение о кредите от России на €200 млн. Это было сделано по запросу депутатов от ряда оппозиционных партий. Одновременно судьи сместили бывшего председателя КС Владимира Цуркана. Как объяснила Маноле, его отстранили за телефонный разговор с президентом Молдавии Игорем Додоном, что, по ее словам, "поставило под сомнение независимость КС".

При этом в своем заявлении Боля сообщил, что Маноле, в свою очередь, получала указания от лидера оппозиционной "Платформы "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, а также представил записи выступлений Шовы и Рошки на телевидении, которые, по его мнению, порочат судей.

КС Молдавии состоит из шести членов, которые избираются на шестилетний срок. Их назначают пропорционально (по два судьи) парламент, правительство и ВСМ. Нынешний состав был приведен к присяге в августе 2019 года.

Теги
РоссияМолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в Молдавии
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