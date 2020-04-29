Власти Швейцарии разрешили открыть рестораны и музеи с 11 мая

ЖЕНЕВА, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство (Федеральный совет) Швейцарии разрешило открыть рестораны, музеи и библиотеки с 11 мая, когда начнется второй этап по смягчению ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщила в среду швейцарская телекомпания RTS со ссылкой на решение кабинета, опубликованное в Берне.

Ранее предполагалось, что в соответствии с планом постепенной отмены ограничений с 11 мая возобновятся занятия в средней школе и откроются магазины. Как отметила RTS, в среду Федеральный совет "дополнительно смягчил меры по защите от коронавируса". Помимо ресторанов, библиотек и музеев, откроются спортивные центры. Однако, в них разрешено будет заниматься только видами спорта, в которых отсутствует возможность физического контакта, а число спортсменов не должно превышать пяти, и они должны соблюдать дистанцию - не ближе 2 м.

Рестораны также смогут принимать посетителей только при условии, что за каждым столиком находится не больше четырех человек, а расстояние между столиками - не меньше 2 м. Послабления коснутся и вузов с колледжами. Им разрешили проводить курсы, если в аудитории присутствует не более пяти человек. Ранее занятия в этой категории учебных заведений предполагалось возобновить только с 8 июня.

Согласно принятым в среду решениям, правительство предоставило кантональным властям право самим решать, нужно ли проводить в старшей школе в этом году письменные выпускные экзамены на аттестат зрелости. Объявлено также, что крупные общественные мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек запрещены до конца августа.

Смягчение ограничений

В понедельник в Швейцарии стартовал первый из трех этапов смягчения ограничений, введенных в марте в связи с пандемией. Открылись парикмахерские, салоны красоты, кабинеты дантистов и психотерапевтов, ветеринарные клиники, магазины принадлежностей для сада и огорода, инструментов, в больницах возобновились отложенные ранее несрочные операции. На втором этапе, который начнется 11 мая, откроются средние школы и все остальные магазины, а с 8 июня - профессионально-технические училища и вузы.

Действующий сейчас режим чрезвычайной ситуации включает запрет собираться вне дома группами более пяти человек. Следует соблюдать дистанцию между людьми не менее 2 м. Рестораны, бары, музеи, кинотеатры и магазины, за исключением продовольственных и тех, что открылись 27 апреля, не работают.

Смягчение ограничений обусловлено резко снизившейся в Швейцарии заболеваемостью. Если в конце марта - начале апреля ежедневно фиксировалось более 1 тыс. заболевших, то по состоянию на 29 апреля только 143 случая. Снижается и смертность, правда, медленно и неравномерно. За минувшие сутки, согласно данным Федерального управления здравоохранения, умерли 28 человек.