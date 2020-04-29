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Суд в Бразилии приостановил назначение президентом главы Федеральной полиции

Оппоненты президента страны Жаира Болсонару усмотрели в его назначении "злоупотребление властью в результате сокрытия истинных мотивов решения"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апреля. /ТАСС/. Судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри Мораэс отменил назначение Алешандри Рамаженя новым руководителем Федеральной полиции страны. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета Folha de S.Paulo.

"Постановляю в качестве меры обеспечения приостановить действие указа в том, что касается назначения и вступления Алешандри Рамаженя Родригеса в должность генерального директора Федеральной полиции", - приводит газета цитату из решения высшей судебной инстанции страны. Ранее с соответствующим ходатайством в суд обратилась Демократическая трабалистская партия Бразилии (PDT), придерживающаяся противоположных позиции Болсонару левых политических взглядов.

Оппоненты президента страны Жаира Болсонару усмотрели в его назначении "злоупотребление властью в результате сокрытия истинных мотивов [решения]". Судья в своем решении согласился с тем, что при выборе кандидатуры на этот пост президент мог "отойти от конституционных принципов беспристрастности и учета государственных интересов".

Указ Болсонару о назначении бывшего начальника своей охраны в период избирательной кампании на пост руководителя Федеральной полиции был опубликован 28 апреля в официальной печати. Комментируя свой выбор, Болсонару заявил, что считает нормальным назначить во главе следственного органа человека, пользующегося его личным доверием. Как указывают некоторые местные СМИ, Рамажень дружит с сыновьями президента, которые являются фигурантами расследований Федеральной полиции.

Решение об увольнении прежнего главы Федеральной полиции Маурисиу Лейте Валейшу, которое на прошлой неделе принял президент Бразилии Жаир Болсонару, спровоцировало в южноамериканской республике острейший политический кризис. Сержиу Мору, занимавший тогда пост министра юстиции страны, подал прошение об отставке. Свое решение он объяснил несогласием с действиями главы государства.

Теги
БразилияБолсонару, Жаир
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