Оппозиция Украины требует рассмотреть в Раде мероприятия по празднованию Дня Победы

КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде Украины настаивает на внесении в повестку дня ближайшего заседания парламента постановления "О праздновании 75-й годовщины Победы". Об этом говорится в письме депутатов фракции на имя спикера Рады Дмитрия Разумкова.

"Скоро мы будем отмечать 75-ю годовщину Великой Победы. День Победы - это праздник, который объединяет поколения. Отметить бессмертный подвиг народа в той войне, почтить память погибших, усилить социальную защиту ветеранов, утвердить традиции уважительного отношения к ним - обязанность государства Украина", - говорится в письме депутатов за подписью сопредседателей фракции Юрия Бойко и Вадима Рабиновича.

Отмечается, что в ходе войны Украина потеряла почти 13,5 млн граждан, за время войны и оккупации погиб каждый пятый украинец, уничтожено 700 городов и 28 тыс. сел, сожжено 319 тыс. хозяйств. Оппозиция уверена, что долг украинской власти - "обеспечить надлежащее празднование 75-й годовщины Победы и всестороннее освещение этого празднования, почтить память павших, усилить социальную защиту ветеранов войны, сохранить память о Великой Победе в веках".

"Принятие постановления позволит на государственном уровне достойно отметить 75- годовщину Великой Победы", - подчеркивается в письме.

В 2015 году Верховная рада приняла закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов". Согласно документу с целью чествования памяти всех жертв Второй мировой войны 1939 - 1945 годов 8 мая на Украине отмечается как День памяти и примирения. 9 мая в украинском календаре отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне и остается в настоящее время государственным праздником.

Тем не менее в феврале 2020 года занимавший тогда пост главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны 9 мая.

"Позиция наша сейчас остается такой, какая она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование", - сказал министр.