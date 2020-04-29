Ассанж и каталонские политики обратились в ООН из-за ситуации в тюрьмах при пандемии

МАДРИД, 29 апреля. /ТАСС/. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, осужденные каталонские политики и ряд других заключенных направили коллективное письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за ситуации в тюрьмах во время пандемии. Об этом сообщила в среду на своем сайте Каталонская национальная ассамблея.

В послании говорится о том, что "содержание заключенных под стражей во время этой пандемии сопряжено с высоким риском для их жизни и здоровья". Подписавшие письмо также обратили внимание на низкий уровень гигиены, нехватку необходимых ресурсов здравоохранения и слишком большое число отбывающих наказание в тюрьмах.

Кроме Ассанжа, письмо подписали бывшие члены каталонского правительства, которые были осуждены за их роль при организации сепаратистского референдума 2017 года, а также активисты, отбывающие наказание в других странах.