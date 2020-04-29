Оппозиция предложила Раде рассмотреть законы, направленные на урегулирование в Донбассе

КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) призвала парламент Украины в срочном порядке принять законы, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе и решение социально-экономических проблем, обострившихся после начала эпидемии нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте ОПЗЖ.

"Накануне внеочередного заседания парламента, запланированного на 30 апреля, парламентская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" направила письмо председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову с требованием включить в повестку дня работы парламента законопроекты и решения, направленные на преодоление эпидемии COVID-19, оказание помощи украинским гражданам, поддержку национальной экономики и восстановление мира в Украине", - отмечается в заявлении ОПЗЖ. "Пандемия является большой проблемой, и страна должна реагировать. Нам сегодня крайне необходимы качественная и доступная медицина, но без работающей экономики, без заботы о человеке Украина будет обречена и лишена перспективы на достойное будущее. Мы обязаны достичь мира и создать все необходимые условия для сохранения территориальной целостности государства. Настаиваем: меры по прекращению боевых действий и восстановлению мира, имплементации минских соглашений являются неотложными и промедление с их реализацией, их умолчание являются недопустимыми и даже преступными", - говорится в письме, которое направили спикеру Рады сопредседатели парламентской фракции ОПЗЖ Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

В послании перечисляются проекты документов, которые ОПЗЖ предлагает Раде рассмотреть в срочном порядке. Первым в списке стоит проект постановления о неотложных мерах по прекращению боевых действий в Донбассе и восстановлению мира, имплементации минских соглашений. В документе говорится о признании исключительной важности минских соглашений и поручается профильному комитету в течение месяца подготовить соответствующие проекты законов для имплементации достигнутых договоренностей. ОПЗЖ также предлагает принять закон о возобновлении выплаты пенсий жителям Донбасса, проживающим на территориях, неподконтрольных Киеву.

Кроме того, ОПЗЖ предлагает проект закона об усилении социальной поддержки населения в условиях карантина, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции. В частности, речь идет о дополнительных выплатах пенсионерам, о повышение государственной помощи семьям с детьми, детям-сиротам, многодетным и приемным семьям и детским домам семейного типа. Партия также предлагает повысить размеры помощи при рождении ребенка и пособия по уходу за ребенком.

В предложенном украинской оппозицией законопроекте также предлагается отменить медицинскую реформу, которая проводится на Украине с 2016 года.