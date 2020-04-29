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Вашингтон прорабатывает вопрос возобновления работы посольства США в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов прорабатывают вопрос о возобновлении работы американского посольства в Каракасе. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду на брифинге в Госдепартаменте.

"Я рад сообщить, что в Венесуэле многосторонние усилия по восстановлению демократии продолжают набирать обороты. Я попросил свою команду обновить наши планы по возобновлению работы посольства США в Каракасе <...> Как только [президент Венесуэлы Николас] Мадуро уйдет в сторону, я уверен, мы вновь поднимем этот флаг [над посольством] в Каракасе", - сказал госсекретарь США.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПомпео, Майкл (Майк)
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