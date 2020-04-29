Помпео: политика США в отношении Пхеньяна не зависит от перестановок в руководстве КНДР

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Политика США в отношении Пхеньяна не изменится в связи с возможными перестановками в руководстве КНДР. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопросы журналистов в Госдепартаменте.

Его попросили прокомментировать ситуацию вокруг состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, а также возможные изменения в руководстве его страны. Политика США "останется прежней, вне зависимости от того, что происходит внутри Северной Кореи", ответил Помпео. "Мы внимательно следим за происходящим, следим за тем, что происходит не только вокруг самого председателя [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ына], но и в более широком смысле в Северной Корее", - добавил он.